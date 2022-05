50-jarige man dood aangetroffen in woning aan de Gongrijpstraat

In deze woning aan de Gongrijpstraat in Suriname, is de 50-jarige R.B. vanmorgen levenloos aangetroffen door een familielid. De politie werd gealarmeerd die voor onderzoek het woonadres aan deed.

Er werden wat onregelmatigheden in de woning aangetroffen, waarna de forensische opsporing, digitale recherche en kapitale Delicten in stelling werden gebracht om een diepgaand onderzoek in te stellen.

Een arts stelde de officiƫle dood vast. Naar verluidt zijn er bloed sporen en glasscherven in de woning aangetroffen. Er zijn nog twijfels of het in deze om een misdrijf gaat.

Het onderzoek van de Surinaamse politie in deze zaak duurt voort.