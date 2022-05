Vermoedelijk brandstichting bij het ministerie van Openbare Werken

Hedenmorgen werd omstreeks 06.15u. melding gedaan van rookontwikkeling uit het hoofdkantoor van het ministerie van Openbare Werken aan de Jagernath Lachmonstraat in Suriname. De brandweer was binnen 6 minuten na de melding op het brandadres.

Bij aankomst bleek het te gaan om een bureau dat in brand stond en door kordaat optreden van de beveiliging reeds met emmers water was geblust. Het bureau bevond zich in het kantoor van de afdeling O.D. PMA. In een nabij gelegen opslagruimte was er eveneens sprake van rookontwikkeling vanwege een brandhaard, die de brandweer heeft geblust.

De brand is ontdekt door een medewerker die zich op het parkeerterrein bevond en vandaaruit rook vanuit de 2e etage zag ontwikkelen, ze heeft toen terstond de beveiliging ge-alarmeerd. De beveiliging trof eveneens een brandende petfles met karton op de begane grond aan.

De Politie van Station Flora is bezig met het onderzoek naar de oorzaak van deze brand.