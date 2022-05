ECD constateert overtredingen bij winkelzaken

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is bij controlewerkzaamheden bij verscheidene bouwmaterialenzaken gestuit op verschillende overtredingen. De controlewerkzaamheden hebben op vrijdag 29 april plaatsgevonden. De ECD heeft zaken aangetroffen zoals niet gekeurde weegschalen, verboden goederen die ten verkoop worden aangeboden en geen prijskaartjes voor alle goederen.

Bij onderneming D aan de Leysweg zijn er verfbussen aangetroffen met als vervaldatum 14 juli 2004. Deze verfbussen zijn verwijderd door de ECD- medewerkers. Hiernaast is er ook een niet gekeurde weegschaal aangetroffen. Bij de bouwmaterialenzaken VF en SD respectievelijk aan de Kasabaholoweg en Hendrikstraat stuitten de medewerkers ook op niet gekeurde weegschalen. Alle drie ondernemers zijn in de gelegenheid gesteld om de weegschalen te laten keuren. Bij de ondernemingen A, SA en BW respectievelijk aan de Gemenelandsweg, Johannes Mungrastraat en Franchepanestraat zijn er geen prijzen op enkele goederen aangetroffen. De vergunninghouders hebben allen een ernstige waarschuwing gehad en hebben de prijzen terstond aangebracht op de producten.

In de week van 25-28 april 2022 zijn er ook controlewerkzaamheden verricht bij winkeliers in de verschillende ressorten in Paramaribo. Bij winkel S.Y aan de Kwattaweg hebben de ECD-medewerkers geen prijsaanduiding aangetroffen op knoflook en Whahaha water in gallon verpakking. De winkelier is aangezegd om de producten te voorzien van een prijs. Winkel S. aan de Jarikabaweg is nagecontroleerd vanwege de hygiëne en is schoongemaakt. Op 26 april 2022 zijn er ook bij A. Superstore aan de Noordwijkweg controlewerkzaamheden uitgevoerd. Ook hier was er een niet goed gekeurde weegschaal aangetroffen en voor enkele goederen waren er geen prijzen aangetroffen. Van de ECD heeft de vergunninghouder een waarschuwing gekregen en de prijzen zijn meteen aangebracht. Verder is de winkelier in de gelegenheid gesteld om de weegschaal te laten keuren.

In de winkel wordt er ook vis verkocht. Deze verpakte vissoorten moeten voorzien worden van een duidelijk leesbaar etiket. De hercontrole hiervoor is op donderdag 27 april 2022 uitgevoerd. Bij X.H Supermarkt aan de Berta- Peu Et Contentstraat is de prijs van Familiar spijsolie van SRD 55 naar SRD 51 teruggebracht. De winkelier kon hiervoor geen inkoopbonnen overleggen.

Het team van de ECD heeft ook controlewerkzaamheden uitgevoerd bij H.F. warenhuis naar aanleiding van een ingekomen klacht. Bij deze winkelier zijn taarten die niet voorzien zijn van een vervaldatum uit de verkoop gehaald. Winkelier J. W. aan de Hendrikstraat had een klacht ingediend over een importeur die vervallen diepvries pesi had geleverd en niet bereid was om die producten in te ruilen. Ten tijde van het onderzoek bij de supermarkt gaf de klachtindiener aan dat er intussen door medewerkers van het importbedrijf is aangegeven dat de vervallen producten zullen worden ingeruild.