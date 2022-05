Man verkoopt Toyota Hilux aan twee personen middels valse documenten

Leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) hebben in de morgen van donderdag 28 april de 30-jarige verdachte Rinesh P. op zijn woonadres in het district Wanica opgespoord en aangehouden.

De benadeelde G.K. deed op dinsdag 12 april van dit lopend jaar aangifte bij de Recherche van Regio Midden (RRM) ter zake oplichting en valsheid in geschrifte tegen deze verdachte.

De rechercheurs stelden een onderzoek in en werd geconstateerd dat Rinesh documenten heeft vervalst en een pick-up (Toyota Hilux) aan twee personen heeft verkocht. Beide kopers beschikken over een nummerbewijs en claimen het recht van eigendom op het voertuig. Hangende het onderzoek is het voertuig door de politie in beslag genomen.

Rinesh werd na zijn aanhouding overgedragen aan de RRM. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte door de RRM achter slot en grendel geplaatst.