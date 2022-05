Regering speelt in op medicatievoorziening getroffen dorpen Matawaigebied  

De regering heeft ingespeeld op de behoefte aan medicatievoorziening van de dorpen in het Matawaigebied, die getroffen zijn door wateroverlast. Dit zegt directeur Rakesh Gajadhar Sukul van het ministerie van Volksgezondheid (VG). De gezondheidsdeskundige was samen met de president en enkele ministers in het gebied om zich te buigen over oplossingen voor vraagstukken rakende het gebied.

Een week nadat de president bij zijn vorig bezoek aan het gebied medicatie had toegezegd, is deze belofte nagekomen. Er is reeds medicatie verstuurd naar het gebied en er wordt gezorgd voor een continue en optimale voorziening.

Gajadhar Sukul zegt verder dat gezondheidswerkers in het gebied op scherp staan voor eventuele gezondheidsissues. “Voor nu is de situatie goed onder controle. De bewoners uit het gebied hebben aangegeven wat verbetering behoeft. Dat hebben wij meegenomen”, zegt de VG-directeur.

De medische voorzieningen in het gebied zijn nu redelijk. “Wij blijven streven naar verbetering.” De directeur zegt dat indien de conditie van de weg naar het Matawaigebied verbetert, dit ook voordelen voor de zorgsector zal hebben. Een van de voordelen is goedkoper transport en makkelijker toegang tot het gebied.