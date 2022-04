Gestolen auto gesloopt teruggevonden voor winkel te Welgelegen 

De zwart gelakte Nissan Tiida, die maandagavond was ontvreemd op de hoek van de Masoesastraat en de Kwattaweg in Suriname, is dinsdag deels gesloopt aangetroffen voor een winkel te Welgelegen.

De politie van Kwatta kreeg gisteravond een melding van de autodiefstal. De benadeelde had zijn voertuig met draaiende motor geparkeerd op de vermelde hoek. Hij ging in de nabije omgeving even snel iets kopen en kwam kort daarna terug. Tot zijn schrik zag hij zijn auto niet meer op de plek waar hij deze had achtergelaten. Na de ontdekking schakelde hij meteen de politie in.

Vanmorgen is het desbetreffend voertuig teruggevonden. Vernomen wordt dat de koplampen, de CD deck, de accu, een mobiele telefoon Samsung A20 en wat gereedschappen zijn ontvreemd. Hij mist tegelsijnders, boormachines en nog andere zaken.

Ook blijkt dat afgelopen vrijdag een Toyota Passo op dezelfde manier is ontvreemd. Dit voertuig is afgelopen zondag teruggevonden. De eigenaresse van de auto had haar voertuig met draaiende motor achtergelaten, om even snel te gaan pinnen. Uit haar voertuig is ook de CD-desk en een mobiele telefoon ontvreemd. Beide voertuigen zijn intussen terecht. Van de verdachten ontbreekt nog elk spoor.