Bestuurder zonder rijbewijs veroorzaakt flinke ravage

De bestuurder van deze auto heeft vanmiddag een flinke ravage veroorzaakt aan de Welgedacht B-weg in Suriname. De man die niet in het bezit is van een rijbewijs sloeg met het voertuig over de kop, bij een eenzijdige verkeersongeval.

Hij reed rond 16.30u over bovengenoemde weg, gaande in de richting van de Indira Gandhiweg. Ter hoogte van een barbershop verloor hij de controle over het stuur. Het voertuig raakte van de weg, kwam eerst in een goot langs de weg en botste tegen een betonnen schoei.

Vervolgens sloeg de auto over de kop om ondersteboven op de berm te eindigen (foto). De bestuurder kwam met de schrik vrij en zei direct na het ongeval: “mi skrek’ no ka!“

De politie werd ingeschakeld alsook een sleepbedrijf om het zwaar beschadigde voertuig weg te slepen.