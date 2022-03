Omgekomen bromfietser (18) probeerde tussen twee voertuigen in te halen

De bromfietser die zaterdagmiddag om het leven kwam, bij een aanrijding op de Ringweg-Zuid, is de 18-jarige Chequil Djojomoenawi. Hij probeerde tussen twee voertuigen in te halen, bevestigt de Surinaamse politie tegenover Waterkant.Net.

Chequil is bij die inhaalmanoeuvre tegen een truck geknald. Als gevolg van opgelopen letsel kwam de bromfietser ter plaatse te overlijden. Het rijbewijs van de 50-jarige truck chauffeur R.B. is niet ingevorderd, omdat hij als benadeelde is aangemerkt.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk niet in beslag genomen. De zaak is aan de verkeersunit van Paramaribo overgedragen voor verder onderzoek.