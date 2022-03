Meubelmaker bijna 1,5 jaar na aangifte aangehouden voor verduistering

De 34-jarige Refaldo F. is deze maand door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden en overgedragen aan de politie van het bureau Flora. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Tegen deze verdachte is er in oktober 2020 door de 52-jarige benadeelde Mariska K. aangifte van verduistering dan wel oplichting van een geldbedrag in Euro gedaan.

De aangeefster verklaarde aan de politie dat ze met vakantie was in Suriname en via social media Refaldo als meubelmaker leerde kennen. Volgens afspraak moest hij keukenkasten voor de vrouw vervaardigen.

De verdachte is zijn afspraak echter niet nagekomen; de man heeft nimmer de kasten gemaakt en heeft het geld ten eigen bate aangewend.

Refaldo is, bijna 1,5 jaar na de aangifte, in het belang van het onderzoek na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.