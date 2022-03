BORGOE meets PARBO op 1ste Paasdag in Rotterdam

Na precies twee jaar kun je in het paasweekend eindelijk weer feesten op BORGOE meets PARBO! Ja je leest het goed: op zondag 17 april 2022 (1ste Paasdag) wordt het weer super gezellig op de PAAS editie van BORGOE meets PARBO in de leukste locatie van Rotterdam: de Maassilo!

Het heeft even geduurd maar we mogen eindelijk weer feesten, zonder restricties. En natuurlijk zijn alle eerder gekochte kaarten gewoon geldig voor deze editie!We hebben weer een dikke line-up voor je met o.a. Poke, Passion, Gio, Robin Roxette, Gilly Gonzales, Charissa Jong en veel verrassingen.

De goedkopere kaarten, die eerder zijn gekocht voor de editie van april 2020, zijn gewoon geldig. Je kunt ze makkelijk opvragen via Evenbrite. Voor vragen hierover kun je contact opnemen via WhatsApp: +31645971543.

LET OP: Regel je kaarten op tijd in de voorverkoop voor 15 euro (ex fee) want de normale prijs op de dag zelf is 25 euro.We gaan op z’n Surinaams feesten met de leukste artiesten van dit moment. En natuurlijk is er ook weer lekker eten! Dus wil je de echte Su sfeer herleven, kom dan de zomer inluiden in de Maassilo Rotterdam!

Fix je kaarten nu meteen online via Eventbrite en kom zweten in de Maassilo met:

★ POKE (live)

★ PASSION (live band)

★ GIO (live)

★ ROBIN ROXETTE

★ CHARISSA JONG

★ SHANN

★ GILLY GONZALES

★ SENZY

★ MC D-JAY

and many more….

BORGOE meets PARBO PAAS Party

zondag 17 april 2022 (1ste Paasdag)

23.00u – 05.00u

Maassilo Rotterdam

Maashaven Zuidzijde 1-2

Toegang: 18+ (ID VERPLICHT)

Info WhatsApp: +31645971543