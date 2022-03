Vluchtende verdachten knallen met auto tegen schutting

Twee verdachten zijn afgelopen nacht, bij een wilde achtervolging door de politie, met hun voertuig tegen een schutting geknald. Dit gebeurde rond 03.45u aan de Hadjie Sultan Kallanweg in Suriname.

De politie van Livorno kreeg een melding binnen, dat een verdacht voertuig in de Pandit Paltan Tewarieweg was gesignaleerd. Daaruit waren twee mannen gestapt. De overige twee, namelijk de bestuurder en een inzittende, parkeerden het voertuig iets verder in de weg.

De sterke arm speelde snel in op de melding en rukte uit. Bij het zien van de prowagen namen de twee mannen die afgezet waren de benen. De bestuurder en bijrijder die in de vluchtauto zaten, reden met een hoge snelheid weg. De politie zette een achtervolging in.

Ter hoogte van de kruising gevormd door de Pandit Paltan Tewarie- en de Hadjie Sultan Kallanweg verloor de bestuurder de controle over het stuur en kwam tegen een schutting tot stilstand. Beide mannen kozen het hazenpad, maar werden door de wetsdienaren in de directe omgeving in de kraag gevat.

Het gaat om de 29-jarige Harvey D. en de 21-jarige Rapalino S. Beiden zijn oud-bekenden van de Surinaamse politie. Ze zijn ondanks hun ontkenning in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De politie werkt aan de aanhouding van de twee voortvluchtige verdachten.