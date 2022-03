Jongen (16) steelt ring van moeder om eten en kleren te kopen

De politie in Suriname heeft deze week een 16-jarige jongen aangehouden voor diefstal van een gouden ring van zijn moeder.

De moeder ontdekte dat haar ring uit de woning was gestolen en deed aangifte van diefstal. Vanwege het feit dat er geen braaksporen zijn aangetroffen rees het vermoeden dat de zoon meer moet afweten van de zaak.

De politie confronteerde de tiener en hij bekende uiteindelijk de diefstal. Hij verklaarde dat hij de ring gestolen en verkocht heeft om eten en mooie kleren te kopen.

De 16-jarige is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Vanwege zijn jeugdige leeftijd is hij ondergebracht in het jeugdcellenhuis van het Opa Doeli Doorgangscentrum.