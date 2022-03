Bejaard echtpaar en kleindochters in woning overrompeld en gekneveld achtergelaten

Een bejaard echtpaar (84 en 82) is afgelopen nacht samen met hun twee kleindochters (19 en 29) in hun woning overvallen en gekneveld achtergelaten. Dit gebeurde rond 04.00u aan de Stolkweg Oost In Suriname

Vier indringers zaagden de spijlen van het ijzerwerk van het balkon en lichtten vervolgens de shutter glazen uit de voegen van een raam. Via die ontstane opening verschaften zij zich toegang tot het huis. De slachtoffers die in diepe rust waren, werden in hun slaap overvallen.

De man des huizes kreeg een wapen tegen zijn hoofd gedrukt, terwijl zijn twee kleindochters door de overige rovers werden mishandeld en beroofd van hun persoonlijke spullen en geld. De buit betreft SRD 5000, onbekend geldbedrag in Euro, sieraden, laptops en vier mobiele telefoons.

Na de daad namen de rovers de benen. De politie van Munder werd ingeschakeld die voor onderzoek ter plaatse ging. Beide kleindochters zijn mishandeld en werden medisch behandeld bij de Spoedeisende Hulp.

Waterkant.Net sprak met C.S., de moeder van de twee dames. Zij vertelde dat haar dochters samen met haar ouders op het adres wonen. Haar ouders wonen langer dan 57 jaren op het adres en zijn nooit eerder slachtoffers geweest van dit soort misdrijven.

“Het is triest dat mijn ouders op zo een leeftijd dit alles moeten meemaken. De rovers hebben gelukkig mijn ouders niet mishandeld. Elke overval is een te veel. Ik ben God zeer dankbaar dat er niets ernstig is gebeurd met mijn dierbaren”, aldus C.S.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.