‘Nederlanders ontvangen vluchtelingen die op hen lijken sneller met open armen’

Nederland en andere Europese landen verwelkomen Oekraïense vluchtelingen met open armen. Ze worden anders behandeld dan andere asielzoekers, zoals Afghanen. “We zijn vooral in staat mensen te zien als echte vluchtelingen als ze op ons lijken”, zeggen twee Nederlandse deskundigen hierover.

Afgelopen week ging onderstaand plaatje waarop het verschil goed te zien is, viraal. “Uit onderzoek en uit de geschiedenis blijkt dat we eerder geneigd zijn mensen op te nemen met wie we ons kunnen identificeren, vertelt universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam Nanda Oudejans aan het Nederlands Dagblad.

Ook Fenella Fleischmann, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam ziet verschillen in de ontvangst van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers uit bijvoorbeeld Syrië of Afghanistan. “Mensen hebben meer weerstand tegen nieuwkomers als er sprake is van grotere culturele en sociale afstand. Met name tegenover islamitische vluchtelingen wordt een grote culturele afstand ervaren”, zegt ze tegen de krant.