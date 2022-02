Amoksi installeert commissie Herziening Regelgeving KPS

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, heeft de commissie Herziening Regelgeving KPS geïnstalleerd. Tijdens de installatie op donderdag 17 februari, gaf de bewindsman aan dat een organisatie staat en valt met goede regelgeving.

“Het is de backing van de organisatie”, zegt Amoksi. Ook is hij de mening toegedaan dat overal in de regio veiligheidsinstituten ingericht moeten worden om te voldoen aan de eisen van de tijd. Daarnaast is goede regelgeving nodig om de rechtspositie van de werknemers te helpen bewaken en begeleiden. Dit is ook de reden, waarom de minister ervoor heeft gekozen twee leden van de Surinaamse Politiebond (SPB) zitting te doen nemen in de commissie.

De bewindsman heeft vorig jaar tijdens zijn dienstreis te Washington, reeds gesproken over de herziening van de regelgeving van het Korps Politie Suriname (KPS). Er is toen toegezegd dat er naar de huidige regelgeving zal worden gekeken. De minister gaf aan de commissie mee dat de bijdrage vanuit Washington ook gebruikt kan worden. Daarnaast kan volgens de bewindsman ook gekeken worden naar voorbeelden van landen met identieke uitdagingen als die van Suriname.

Somai Bieswadath, voorzitter van de commissie zegt dat het instellen van deze werkgroep heel belangrijk is, omdat de huidige regelgeving van het Korps Politie Suriname al achterhaald is. De commissie zal onder andere de regelgeving zoals hij nu is moeten analyseren. Daarna zal de commissie concrete wijzigingen moeten aanbrengen en een conceptwet formuleren. Vervolgens zal dit concept aangeboden worden aan de Nationale Assemblee ter goedkeuring. Dit alles moet binnen een jaar gebeuren. Volgens de commissievoorzitter zullen er ook tussentijdse evaluaties en rapportages aan de minister gegeven worden.

Volgens de secretaris van de SPB, Revelino Eijk, is de bond vertegenwoordigd in de commissie om erop toe te zien dat de regelingen die worden opgenomen niet in strijd zijn met afspraken die de bond heeft met de werkgever. Ook moet erop worden toegezien dat indien er nieuwe zaken worden opgenomen, het belang van de SPB-leden daarmee ook voldoende is gediend. Hij heeft het daarbij niet alleen over de rechten, maar ook de plichten van de leden.

In deze commissie hebben verder ook zitting: B. Somai namens het ministerie van Justitie en Politie als voorzitter; M. Rommy, namens het ministerie van Justitie en Politie als lid; F. Sharman, namens het kabinet van de president als lid; H. Tjin Liep Shie, namens het kabinet van de president als lid; R. Eijk, namens de Surinaamse Politie Bond als lid; S. Badri, namens de Surinaamse Politie Bond als lid; mr. J. Kandhai, namens het Korps Politie Suriname als lid en R. Apinsa, namens het kabinet van de vicepresident als lid.

Amoksi heeft tot slot aangegeven het volste vertrouwen te hebben in het team en twijfelt niet aan de deskundigheid van de leden.