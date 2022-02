Ontevreden klant Roopcom vernielt etalage kast en deur van shop

Een 28-jarige man heeft dinsdagochtend vernielingen aangericht in een pand aan de Verlengde Gemenelandsweg in Suriname. Hij bestelde spullen uit het buitenland via de online shop Roopcom cargo services & more, maar was niet tevreden over de levering.

Hij zou niet alle goederen van de shop hebben ontvangen, zoals was overeengekomen en ging verhaal halen in de winkel. Daar sprong de klant uit zijn vel en duwde een etalage kast met kracht omver. Ook vernielde hij de toegangsdeur van de zaak.

De eigenaar schakelde de Surinaamse politie in, die partijen opriep. Na een gesprek tussen de twee sloten ze een compromis. De klant is bereid de schade te vergoeden en is op basis daarvan door de politie weggestuurd.