Man betreedt erf en steelt jonge pitbull

Lorenzo L. (32) is zondag aangehouden voor diefstal van een pitbull van vier maanden vanuit een adres aan de Soerdjoedeistraat in Suriname.

De man ging met een auto naar het adres. Hij stapte uit en ging het terrein op. De poort was dicht, waardoor hij die moest openmaken. De pitbull was op het erf. De verdachte nam de hond en stapte daarmee in de auto.

Hoewel het voertuig met kenteken op beeldmateriaal te zien is, ontkent Lorenzo toch nog iets te weten over de gestolen pitbull die nog niet is teruggevonden.

De politie heeft de verdachte na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.