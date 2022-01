Gewezen governor CBvS Van Trikt veroordeeld tot 8 jaar

Robert van Trikt, gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar onder aftrek, een geldboete van 500.000,- subsidiair zestien maanden hechtenis.

Van Trikt moet Euro 625.000,- terugbetalen, die hij wederrechtelijke had toegeëigend. Ook werden alle roerende- en onroerende goederen verbeurd verklaard.

Rechter Maytrie Kuldip Singh achtte overtreding van de Wet op money laundering en Anticorruptiewet wettig en overtuigend bewezen. Van Trikt zit bijkans twee jaar in voorarrest en heeft een strafkorting van een jaar gehad. Hij moet nog zeven jaar brommen.

Eerder op de dag zijn reeds de medeverdachten thans veroordeelden Faranaaz Alibaks-Hausil, directeur Legal, Compliance and International Affairs van de Centrale Bank van Suriname en Ginmardo Kromosoeto, ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) veroordeeld door de kantonrechter. Hausil kreeg een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd. Zij heeft intussen anderhalf jaar in voorarrest doorgebracht en Kromosoeto is gevonnist tot vijf jaar onder aftrek. Hij heeft bijkans anderhalf jaar uitgezeten in voorarrest.

De voortvluchtige toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is op 17 december door het Hof van Justitie bij verstek veroordeeld tot 12 jaar celstraf en een geldboete van SRD 500.000,- subsidiair twaalf maanden hechtenis.