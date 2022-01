Politieman op brom gewond na aanrijding met dronken automobilist

Bij een aanrijding zondagavond tussen een auto en een bromfiets, is de bestuurder van de brom gewond geraakt. Het slachtoffer is een politieman, die met een ambulance is afgevoerd voor medische behandeling.

Het verkeersongeval vond rond 21.45u plaats op de hoek van de David Simons- en de Wilhelminastraat in Suriname. De bromfietser reed over de Thurkowweg gaande richting de Wilhelminastraat. De automobilist kwam vanaf de andere kant en wilde rechts de David Simonsstraat inslaan.

Hij hield daarbij geen rekening met de bromfietser die rechtdoor reed. Het gevolg was een botsing tussen de twee, waarbij de agent op de voorruit van de auto terecht kwam (foto).

De automobilist bleek ook nog onder invloed van alcohol te verkeren en is door de politie naar het bureau gebracht.