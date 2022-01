15-jarige Abigail al een aantal dagen vermist 

De ouders van het 15-jarige meisje Abigail Adams hebben zondag officieel aangifte van vermissing gedaan bij de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname. Abigail wordt sinds donderdag 13 januari 2022 vermist.

Het meisje is een leerlinge van LBO Hannaslust. In gesprek met de redactie van Waterkant.Net zegt de vader, Archy Adams, dat zijn dochter op die bewuste dag naar school was. Sedertdien is ze niet huiswaarts gekeerd. De vader zegt dat zijn dochter geen mobiel bij zich had.

Van een vriendin vernamen de ouders zaterdag, dat zij zich op school moesten melden, omdat hun dochter op school betrapt zou zijn met een jongen. De ouders vermoeden dat hun dochter vanwege angst niet thuis is gekomen.

De bezorgde ouders zitten met de handen in het haar en willen dat hun dochter snel weer naar huis komt. Zij doen daarom een dringend beroep op de Surinaamse samenleving om op welke manier dan ook hun dochter te helpen zoeken.

Een ieder die informatie heeft kan telefonisch contact maken en bellen op het nummer 08768467.