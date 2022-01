Man betrapt met gestolen galvaan buis te Abrabroki

De 41-jarige Rinaldo C. is op zaterdag 15 januari door de politie van Nieuwe Haven betrapt met een gestolen galvaan constructiebuis te Abrabroki. Hij is aangehouden en in verzekering gesteld wegens gekwalificeerde diefstal.

Rinaldo is een oud bekende van de politie. Hij wordt ervan verdacht een buiten antenne, die op een dak van een woning te Abrabroki was bevestigd, te hebben gestolen. Volgens de politie probeerde de man eerst een televisie buit te maken, maar dat is hem niet gelukt. Hij heeft toen deze vernield en de remote daarvan weggenomen.

Alsof dat niet genoeg was ontkoppelde hij de buitenantenne en ging daarmee ervandoor. De politie heeft de verdachte na de daad, rond vijf uur in de ochtend, betrapt met een galvaan buis van 6 meter lang. Hij werd toen overgebracht naar het bureau voor onderzoek.

Tot nu toe heeft de verdachte niet verklaard wat hij met de antenne heeft gedaan. Hangende het onderzoek is Rinaldo door de politie in verzekering gesteld.