Michael Sallons: “De politie liegt”

Michael Sallons, voorzitter van de Werknemers Organisatie Openbare Werken (WOOW) is zeer ontstemd over de reactie van de politie over hetgeen zich vrijdagavond heeft afgespeeld bij vuilstortplaats Ornamibo. Volgens de politie werd Sallons hardhandig aangepakt nadat hij diverse malen een ambtelijk bevel negeerde. De bondsvoorzitter zegt dat de politie liegt en het optreden probeert goed te praten.

WOOW-leden hadden een vergadering bij de ingang van de vuilstortplaats. Naar zeggen van de politie was het op de openbare weg. Sallons vindt van niet. “De politie liegt”. De bondsvoorzitter zegt dat het een particulier terrein is. “De eigenaar heeft toestemming gegeven aan OW om huisvuil in een oude zandput te dumpen en te verwerken. Geen enkele openbare weg heeft een hefboom. Wij stonden precies voor de hefboom te vergaderen, dus wij waren niet op de openbare weg”.

Tijdens de vergadering hadden leden de binnenweg naar de vuilstortplaats met twee personenwagens gebarricadeerd, zodat de vuilniswagens niet naar achteren konden rijden om te dumpen. Naar zeggen van de politie ontstond er hierdoor een chaotische situatie en filevorming op de Martin Luther Kingweg.

Sallons: “Het is de grootste leugen, gezien het aantal kraakperswagens die daar waren helemaal niet geparkeerd stonden op de Martin Luther Kingweg. Al zouden ze daar staan, dan nog was het de taak van de politie om de bestuurders te dirigeren om op zij te staan, zoals een actie eens in de jaren tachtig ook daar uitgevoerd was. Alle wagens stonden toen netjes aan de zijkant in de rij, totdat de hefboom weer opengedaan was”, zegt de bondsvoorzitter.

De politie schakelde na gehaal en getrek met de actievoerders een sleepdienst in. De mensen hebben uiteindelijk hun voertuigen van de weg verwijderd, waardoor de sterke arm niet overging tot het wegslepen. Nadat de wagens waren verwijderd zijn bijkans twaalf personen midden op de weg gaan staan waarbij ze aangaven dat ze in vergadering waren. De politie sommeerde de mensen op haar beurt om de weg vrij te houden, want het verkeer moet vrije doorgang hebben.

Een deel van de actievoerders gaf gevolg hieraan, maar volgens de politie bleef Sallons gewoon staan. Hij gaf geen gevolg aan het ambtelijk bevel, waardoor de wetsdienaren genoodzaakt waren om hem hardhandig van de weg te verwijderen. Sallons kwam steeds weer terug op de weg en belemmerde het verkeer voor de vuilniswagens waardoor de politie hem steeds wegduwde.

Sallons vindt dat hij is mishandeld door de politie. Hij heeft bij de afdeling Onderzoek Personeelszaken aangifte gedaan tegen de politie-inspecteur die hem te lijf is gegaan.