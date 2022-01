Vakbondsleider Sallons negeert ambtelijk bevel politie; doet aangifte bij OPZ

De voorzitter van de Werknemers Organisatie Openbare Werken (WOOW), Michael Sallons, is vanmorgen naar de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) van de politie gestapt, om aangifte tegen een politie inspecteur tevens ressortcommandant van Houttuin te doen. Dit nadat de vakbondsleider gisteravond hardhandig werd aangepakt, omdat hij diverse malen een ambtelijk bevel van de politie negeerde.

WOOW leden hadden vrijdagavond naar eigen zeggen een bondsvergadering en wel midden op de openbare weg. Ze hadden de binnenweg naar de vuilstortplaats Ornamibo met twee personenwagens gebarricadeerd, zodat de vuilniswagens niet naar achteren konden rijden om het vuil te storten. Hierdoor ontstond er een chaotische situatie en filevorming op de Martin Luther Kingweg.

Het verkeer was gisteravond rond 20.00 uur hierdoor gestremd zegt de politie. De politie van Houttuin ging er naar toe en sprak Sallons en zijn leden diverse keren aan om de weg vrij te maken. Naar zeggen van de politie was de vakbondsleider niet voor rede vatbaar. Conform de wet werd een sleepdienst ingeschakeld.

De mensen hebben uiteindelijk hun voertuigen van de weg verwijderd, waardoor de politie niet overging tot het wegslepen. Nadat de wagens waren verwijderd zijn bijkans twaalf personen midden op de weg gaan staan waarbij ze aangaven dat ze in vergadering waren. De politie sommeerde de mensen op haar beurt om de weg vrij te houden, want het verkeer moet vrije doorgang hebben. Een deel van de mensen gaf gevolg hieraan.

Volgens de politie bleef Sallons gewoon staan. Hij gaf geen gevolg aan het ambtelijk bevel, waardoor de politie genoodzaakt was om hem hardhandig van de weg te verwijderen. Sallons kwam steeds weer terug op de weg en belemmerde het verkeer voor de vuilniswagen waardoor de politie hem steeds wegduwde. De politie zegt dat een deel van het gebeuren gefilmd is en op social media is gedeeld.

“Wij konden hem overbrengen en de voertuigen wegslepen, maar we weten dat hij reeds een probleem heeft met zijn werkgever. We zijn orde handhavers en als de orde verstoord is dan moeten we optreden. Als er een probleem is op de werkvloer, dan moet je dat uitvechten met je werkgever”, aldus de politie.