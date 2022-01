VIDEO: Auto eindigt op z’n kop in trens

Deze auto is vanmiddag op z’n kop in de trens langs de weg belandt. Dit gebeurde nadat de bestuurder de controle over het stuur verloor.

Het verkeersongeval vond iets na het middaguur plaats aan de Frederikshoopweg in Suriname. Uit camerabeelden, die ook hieronder te zien zijn, blijkt dat een auto op de rechterbaan stond en achteruit reed.

Een automobilist die met een behoorlijke snelheid aan kwam rijden reed ook op de rechterbaan en manoeuvreerde terug naar de linkerbaan. Daarbij kwam het wiel van het voertuig langs de rand van de weg waardoor de bestuurder de controle over het voertuig verloor.

De auto veranderde van richting en ging naar de rechterkant van de weg. Het voertuig sloeg daarna over de kop en kwam op z’n kop in het water van de aldoor aanwezige trens terecht.

Niemand raakte gewond. De automobilist die achterruit reed, besloot direct na het ongeval weg te rijden.

De beelden: