Aangehouden dochter van in Amsterdam overleden vrouw na 5 dagen vrijgelaten

De dochter van de Surinaamse vrouw, die vorige week dood werd aangetroffen in haar woning te Amsterdam-Zuid, is vijf dagen na haar aanhouding weer vrijgelaten.

De 79-jarige in Suriname geboren Elsje G. werd afgelopen zondag dood aangetroffen in haar woning aan de Dintelstraat in Zuid. Volgens Het Parool werd vastgesteld dat ze vermoedelijk door geweld om het leven was gekomen.

De dochter (55) was op dat moment in de woning aanwezig en werd zondag door de politie aangehouden. Ze is vrijdag weer vrijgelaten.

Haar advocaat Peter Plasman zegt hierover tegen de krant: “Als een verdachte in zo’n zaak zo snel wordt vrijgelaten, betekent dat maar één ding: dan is er geen bewijs.”

De afscheidsdienst voor de overleden vrouw is aanstaande donderdag.