Vijftien personen dakloos na woningbrand te Brokopondo

Vijftien personen zijn zondagochtend dakloos geworden vanwege een brand in hun woning aan de Makambieweg in Brokopondo. Vermoedelijk gaat het om brandstichting.

Het huis bestond uit drie delen waaronder een buiten keuken en een berging. Het gaat om een laagbouwwoning die in hout en steen was opgetrokken.

Bij aankomst van manschappen van het Korps Brandweer Suriname stond het pand in lichterlaaie. De brand is vermoedelijk in de berging begonnen.

De woning was aangesloten op het elektriciteitsnet, maar niet verzekerd. Het huis en inboedel zijn geheel afgebrand. Een belendend pand heeft schroeischade opgelopen.

De politie heeft de zaak in onderzoek.