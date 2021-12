Afscheid Roy Ristie zondag in Amsterdam Zuidoost

In verband met het overlijden van mediaman Roy Ristie, is er op zondag 12 december de mogelijkheid om afscheid te nemen. De ‘Waka’ en de Ere Haag zullen niet meer plaatsvinden in verband met de huidige gezondheidsmaatregelen. Dat melden de maatschappelijke vrienden van Roy.

Een ieder die afscheid van Roy wil nemen, is zondag 12 december van harte welkom, ook om een zegje te doen en daarna te vertrekken in verband met de regels. Er is dus sprake van een doorloop en deze zal tevens live te zien zijn op internet.

Het afscheid is op zondag 12 december van 12.00 uur – 17.00 uur in het Afscheidshuis Amsterdam Zuidoost, Hoorneboeg 1, 1102 BK Amsterdam (pal tegenover station Bijlmer Arena) Toegang: QR Code verplicht + mondkapje verplicht + 1,5 meter.