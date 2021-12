Modern waterproductiecentrum La Liberté in gebruik genomen

Het zeer moderne waterproductiecentrum te La Liberté, dat door de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) in samenwerking met de Belgische drinkwatermaatschappij ‘De Watergroep’ is opgezet, is op vrijdag 10 december 2021 in gebruik genomen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de richting van optimale drinkwatervoorziening voor Commewijne.

In het productiecentrum wordt oppervlaktewater van de Suriname rivier met de techniek van reverse osmose gezuiverd. Het is een ultramoderne, op afstand bedienbare installatie met een productiecapaciteit van 500 kubieke meter per uur, goed voor 12.000 huishoudens. Hierdoor kunnen omliggende gebieden als Peperpot, Meerzorg, Nieuw-Amsterdam, Alkmaar, Tamanredjo en de gebieden die daartussen liggen worden voorzien van gezond drinkwater. Dit met bijbehorende transport en distributieleidingen tot een lengte van 20 km.

President Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en diverse regeringsfunctionarissen waren aanwezig voor de ceremoniële ingebruikname. De installatie werd door de president met een muisklik in werking gezet. Het staatshoofd gaf in zijn toespraak aan dat dit slechts een verwezenlijking is van de vele projecten die de regering in spe heeft. Marlon Oosterling, directeur van SWM, beaamde in zijn toespraak dat onder het beleid van regering Santokhi zaken vlot lopen. De SWM-topman gelooft dat een soortgelijk project in Moengo binnen ander halfjaar haalbaar is.

De SWM heeft ten gunste van de samenleving oplossingsmodellen uitgewerkt om andere delen van Commewijne van drinkwater te voorzien. De directeur ziet graag kleinere oppervlaktewaterproductiecentra in andere delen van Suriname om het heel land van schoon water te voorzien met een betere druk. Diverse volksvertegenwoordigers van Commewijne zijn hoopvol daar er met dit project eindelijk antwoord is op de nood die zo vaak in het parlement werd aangekaart.