Service stations Roy Boedhoe Enterprise normaal open

Roy Boedhoe van Roy Boedhoe Enterprise (RBE) garandeert dat landelijk al zijn servicestations normaal openblijven. Dit heeft de RBE-directeur in een persoonlijk overleg met minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie afgesproken.

Verder benadrukt hij, dat al zijn pompstations volledig zijn bevoorraad en er genoeg diesel en gasoline beschikbaar is voor de samenleving. Er is dus geen reden voor paniek of om brandstof te hamsteren.

De minister wil de samenleving geruststellen dat bij normale verbruik van gasoline, iedere consument in diens behoefte voor gasoline kan worden voorzien. Momenteel is er overleg met de oliemaatschappijen over de voorfinanciering van brandstof subsidies.

De kwestie inzake de voorfinanciering is niet tussen de staat en servicestation exploitanten, maar tussen de staat en de oliemaatschappijen. Met desbetreffende oliemaatschappijen wordt een oplossing uitgewerkt.