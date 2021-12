SLM presenteert APG Netherlands als algemene verkoopagent in Europa

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij Surinam Airways heeft laten weten dat zij in het traject van reorganisatie en rekening houdend met de hedendaagse industrie-praktijk in het algemeen, per 1 november 2021 voor de verkoopgebieden Europa, Verenigde Staten van Amerika en Canada (Ontario & Quebec), General Sales Agents (GSA’s) heeft aangesteld.

Voor respectievelijk de verkoopgebieden Europa en VS/Canada zijn APG Netherlands en AVIAWORLD als GSA’s aangesteld, meldt de afdeling corporate communications van het bedrijf bekend in een communiqué.

Volgens de nieuwe overeenkomst zal APG brede verkoop- en marketingactiviteiten voor Surinam Airways verzorgen, evenals volledige ondersteuning van klanten en agenten in 39 Europese markten, waaronder Nederland.

“We zijn verheugd om APG te presenteren als onze algemene verkoopagent in Europa. APG heeft ’s werelds grootste en meest succesvolle vertegenwoordigingsnetwerk van GSA-luchtvaartmaatschappijen voor passagiers en vracht. Hun uitgebreide Europese netwerk en jarenlange ervaring en expertise zullen ons helpen om onze aanwezigheid in Europa op te bouwen. Het is de ambitie van Surinam Airways om het verkeer van en naar Amsterdam in het post-coronagebied een boost te geven en nieuwe bestemmingen in Europa te openen, direct of via partnerships’, aldus Paul de Haan, CEO van Surinam Airways.

Over de samenwerking zegt Kees-Jan van der Velden, CEO van APG Benelux, Scandinavië & Baltische staten en Georgië: “We zijn erg trots dat Surinam Airways ons het vertrouwen heeft gegeven om hen in Europa te vertegenwoordigen. Er zijn al jaren nauwe banden tussen Nederland en Suriname en Surinam Airways vliegt al sinds 1975 naar Amsterdam. We zijn verheugd om hun naamsbekendheid in Europa te vergroten en veel toeristen en zakenreizigers naar hun prachtige thuisland te brengen.”

Surinam Airways zet zich in op vergroting van het verkoopbereik en in dit kader zijn de GSA’s belast met het coördineren dan wel uitvoeren van de verkoopactiviteiten binnen het aangewezen gebied onder aansturing van het hoofdkantoor te Paramaribo”, aldus het bedrijf.