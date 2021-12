Vrouw met XTC pillen aangehouden, zegt dat het om maagtabletten gaat

Leden van de afdeling Traffic in Person (TIP) bijgestaan door rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade en andere politie-eenheden hebben in de vroege ochtend van zondag 28 november een politie-inval gepleegd in een club te Paramaribo Noord.

Aldaar werd een 36-jarige vrouw van Chinese komaf, ene Ying L. aangehouden. In haar handtasje werden door de politie achttien (18) xtc pillen en vijf (5) gram Crystal Meth “Sukru” aangetroffen en in beslag genomen.

In eerste instantie gaf de vermoedelijke drugsverdachte aan dat het om maagtabletten ging. Toen de politie haar confronteerde met het feit dat het om drugs ging, wist Ying L. op een gegeven moment niet hoe het verderfelijk spul in haar handtasje terecht was gekomen.

Zij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld, meldt de politie.