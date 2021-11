Bordo vindt dat echtgenote president het land schande geeft

Mony Hond ‘The Caribbean Golden Boi’ Bordo heeft vandaag weer van zich laten horen, omdat hij boos is. De directeur van het Nationaal Indoor Stadion (NIS) is niet te spreken over achterstallig onderhoud van het NIS. Opmerkelijk genoeg doet de ABOP topper in het kader hiervan, uitspraken over de echtgenote van de president van Suriname.

In een Facebook posting zegt hij:”Wanneer jij als politieke leider of leidinggevende van het land een echtgenote neemt, neem dan iemand die weet hoe het hoort! Neem niet iemand die het land schande geeft. Ach man!!!“, aldus Bordo, wiens echte naam Joel Martinus is.

Bordo zegt verder dat er geen geld is om het enige Nationaal Indoor Stadion van Suriname te onderhouden, maar dat er wel geld is ‘om onnodige kosten te maken om naar het buitenland te gaan‘. Hij doelt hierbij zeer waarschijnlijk op de reis van de presidentiële delegatie naar Dubai.

De post van Bordo: