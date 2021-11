VIDEO: Stoffelijk overschot oud-granman vertrokken naar Kwamalasamutu

Het stoffelijk overschot van de voormalige Trio-granman, Ashongo Alalaparoe, is vanmorgen vanuit vliegveld Zorg en Hoop vertrokken naar het dorp Kwamalasamutu in Zuid-Suriname. Alalaparoe wordt later op de dag op traditionele wijze in het dorp begraven.

De vicepresident, ministers en districtscommissarisssen hebben vanmorgen bij het vliegveld afscheid genomen van de overleden granman.

Alalaparoe overleed op zondag 21 november aan de gevolgen van besmetting met Covid-19. Hij was van 1997 tot 2021 het grootopperhoofd van de Trio-Inheemsen en droeg in september het granmanschap over aan kleinzoon Jimmy Toeroemang.

