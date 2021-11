22-jarige man aangehouden voor misbruik 11-jarige jongen

Een 22-jarige man in Suriname is vandaag, na te zijn voorgeleid bij een hulpofficier, in verzekering gesteld door de politie. De verdachte A.E. wordt ervan verdacht seksuele handelingen met een 11-jarige jongen te hebben gepleegd.

Het slachtoffer zou woensdagavond naar een afgelegen gebied langs de Afobakkaweg zijn gebracht door de verdachte en daar vermoedelijk seksueel zijn misbruikt. De jongen zag zijn kans schoon om naar huis te vluchten.

Na zijn moeder op de hoogte te hebben gesteld van het gebeuren, werd er aangifte ter zake gedaan bij de politie van Paranam. De moeder had enkele uren daarvoor reeds aangifte van vermissing van haar 11-jarig kind bij de Surinaamse politie gedaan.

De politie van Paranam ging op onderzoek uit en kwam een man op de weg tegen. De man kwam verdacht over en werd naar het politiebureau afgevoerd, waar hij herkend werd door het slachtoffer.

A.E. werd als verdachte aangemerkt en aangehouden ter voorgeleiding aan de hulpofficier. Zoals gebruikelijk zal de zaak overgedragen worden aan de Jeugdpolitie die dit verder zal onderzoeken.