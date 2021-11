Politie zoekt Marciano Landveld alias Mao

De procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de verdachte Rodrigues Marciano Landveld, alias Mao. De verdachte is 35 jaar oud en heeft laatst gewoond aan de Smaragdstraat in Paramaribo.

Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming criminele organisatie, overtreding van de wet op verdovende middelen, medeplegen aan overtreding van de wet op verdovende middelen en overtreding van de wet strafbaarstelling van de wet op money laundering, meldt de Surinaamse politie.

Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de politie op de telefoonnummers 455830, de Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.