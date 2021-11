De minister van Volksgezondheid in Suriname, Amar Ramadhin, is positief getest op het coronavirus. Dat heeft hij vanmorgen bevestigd tegenover de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

Ramadhin, die al twee keer gevaccineerd is, zei tegen Starnieuws dat het redelijk met hem gaat. De minister is vanwege zijn besmetting in isolatie gegaan. Hoe hij besmet is geraakt, is niet duidelijk.