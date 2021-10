BIBIS Helpdesk ingesteld om consulaire bijstand te verlenen

Het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft per maandag 4 oktober de BIBIS Helpdesk ingesteld. Dit om consulaire bijstand te verlenen aan Surinamers in Suriname en in het buitenland.

De Helpdesk heeft als doel de dienstverlening naar de samenleving te verbeteren vooral als het gaat om de informatieverstrekking over de consulaire diensten. Gebleken is dat er een grote behoefte bestaat aan informatie en bijstand en het ministerie heeft daarom gemeend de Helpdesk ter ondersteuning van de afdeling Consulaire zaken in stellen.

De dienstverlening omvat onder meer bijstand aan Surinamers in nood, burgerzaken, dienstverlening aan niet-Surinamers, reizigers, situaties omtrent gezinshereniging en remigratie. Hoewel de focus vooralsnog de consulaire diensten betreft kan de gemeenschap ook bij de Helpdesk terecht over andere informatie het ministerie rakende.

De Helpdesk is bereikbaar via telefoonnummer: 477030 #317, mobielnummer: (+597) 8966233, of e-mail: helpdesk.bibis@gov.sr De BIBIS Helpdesk is actief van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 15:00 uur.