Oma Sophia op 100ste verjaardag in de bloemetjes gezet

De weduwe, oma Sophia Teeroeme gehuwd Janajoekame, heeft op zondag 3 oktober haar 100ste verjaardag gevierd in huiselijke kring te Columbia, in het district Saramacca. Oma Sophia is geboren op 3 oktober 1921 in het inheemse dorp Bigi Poika en is daar opgegroeid.

Vanwege haar hoge leeftijd is oma Sophia bij haar kinderen in het inheemse dorp Columbia te Saramacca, maar heeft haar adres nog te Bigi Poika in Para. Districtscommissaris Marlene Joden van Para, bracht haar een bezoek op haar jaardag, om haar te feliciteren en in de bloemetjes te zetten.

Zij trouwde op haar 30ste jaar met Joseph Janajoekame en kreeg 11 kinderen. Zij is grootmoeder van 43 kleinkinderen, overgrootmoeder van 77 achterkleinkinderen en betovergrootmoeder van 23 betachterkleinkinderen.

Oma Sophia heeft 63 jaren lief en leed gedeeld met haar echtgenoot, tot die kwam te overlijden in 2014. Zij heeft ook 5 kinderen en 4 kleinkinderen te grave moeten dragen. Oma Sophia is nog steeds actief als Piai (Geestelijke instelling) en draagt heel veel bij aan de traditionele geneeskunde in het dorp.