Dreumes overleden na te zijn opgesloten in auto

In Suriname is een jongetje van bijna 1,5 jaar oud vandaag vermoedelijk door verstikking om het leven gekomen, toen hij samen met andere kinderen op een erf aan de Araliastraat (Livorno) aan het spelen was.

De dreumes was op een onbewaakt moment in een geparkeerde auto gestapt, waarna de deuren op slot gingen. De ouders hadden het niet door, want die waren binnen. Toen ze het kindje op een gegeven moment niet zagen werd een zoektocht gestart.

Daarbij werd het kindje S.T. in het voertuig, dat in de felle zon stond, aangetroffen. Hij werd in allerijl naar de Spoedeisende Hulp gebracht voor medische hulp.

Daar werd geconstateerd dat het jongetje geen teken van leven vertoonde.