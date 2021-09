Sopropo Festival op 24 september in Almere

Op vrijdag 24 september wordt op feestelijke wijze aandacht gegeven aan de bekende groente Sopropo. Dit gebeurt op het uitverkocht Sopropo Festival in Almere (Nederland).

Sopropo is zoveel meer dan alleen een groente, die we goed kennen uit Suriname. Vandaag de dag staat de wereldwijde geliefde groente symbool voor een rijk migratieverleden. “Op dit festival duiken we in de gebruiken en betekenis, gaan we proeven en maken we een koppeling naar het onderzoek Toko van de Toekomst”, aldus de organisatie.

Op Sopropo Festival gaat men in gesprek met chef en kookboekenschrijver Judith Cyrus over haar eigen sopropo-recepten. En er mag ook geproefd worden. Stefan van Hees van De Onrust Stokers serveert zijn unieke Sopropo gin en Howard Komproe, tevens host van de middag, neemt de aanwezigen mee in een BBQ-battle waarin twee chefs het beste BBQ-gerecht met Sopropo proberen te maken.

Verder is er een screening van ‘Melon-A-mer’, een film gemaakt door Sarojini Lewis. Lenno Munnikes van Flevo Campus sluit aan en vertelt over het onderzoeksproject ‘Toko van de toekomst’.

Sopropo, kareila of bittergourd is de bittere groente die qua uiterlijk nog het meest lijkt op een komkommer. De groente heeft een belangrijke rol in talrijke eetculturen over de hele wereld. De groente, waarvan de verkoop in Nederland groeit, wordt ook steeds vaker in de polder geteeld.