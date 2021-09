‘VN toespraak president Santokhi belangrijk moment voor Suriname’

De Surinaamse president Santokhi heeft maandag voorbereidingen getroffen voor bilaterale gesprekken en zijn toespraak tot de Verenigde Naties (VN). Op dinsdag 21 september zal het staatshoofd een receptie bijwonen van VN Secretaris-Generaal António Guterres. Het Surinaamse staatshoofd zal dan de algemene beschouwing bijwonen, met toespraken van onder andere de regeringsleiders van de Brazilië en de VS.

Op agenda staan er ook gesprekken met de VN-topman, regeringsfunctionarissen, de voorzitter van de Algemene Vergadering en een vertegenwoordiger van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

President Santokhi zal ook bilaterale ontmoetingen hebben met regeringsfunctionarissen van overige aanwezige landen. Op ministerieel niveau zijn er reeds gesprekken geweest met Panama, Bhutan, Colombia en Chili.

Op woensdag 22 september volgt rond 13.00 uur de formele toespraak van het Surinaamse staatshoofd tijdens de 76ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN). Na de ontmoeting in Mexico met Latijns-Amerikaanse staatshoofden is de toespraak tot de wereldgemeenschap volgens minister Ramdin het meest belangrijke moment voor Suriname.

De bewindsman hoopt tijdens de VN-vergadering ook vertegenwoordigers van andere landen te ontmoeten die van belang kunnen zijn in het verder versterken van Surinames positie in de wereld. “Maar meer nog om Suriname te ondersteunen in haar proces van herstel, stabilisatie en groei”.