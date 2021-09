Vader mishandelt jongeman (22) die met dochtertje (11) vrijt

In Suriname is een 11-jarig meisje deze week samen met haar 22-jarige vriend weggelopen van huis in het district Wanica. De jongeman ging in de avonduren op de bromfiets naar haar huis en haalde haar op, toen iedereen al sliep.



Hij bracht haar naar zijn huis, waar zij gemeenschap met elkaar hadden. Het meisje verklaarde dat de 22-jarige haar daarbij heeft ontmaagd. Toen de ouders van het meisje ontdekten dat hun dochter niet thuis was, schakelden zij de politie in.

Samen met de autoriteiten gingen ze zoek op naar de twee en vonden hen in Saramacca. De vader van het meisje heeft de jongeman geslagen, waarbij de 22-jarige verwondingen aan zijn oog heeft opgelopen. De jongeman heeft daarvan aangifte gedaan.

De Surinaamse politie heeft de vader aangehouden en in verzekering gesteld voor de mishandeling. De 22-jarige is ook opgepakt voor schaking en seksueel misbruik.

Het meisje en de jongeman kwamen met elkaar in contact via Facebook.