Kersverse wereldkampioen Donovan Wisse bezoekt minister Emanuël

Op traditionele wijze is de kersverse Surinaamse GLORY Kickboxing wereldkampioen Donovan Wisse in de bloementjes gezet door minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport. Dit gebeurde op donderdag 16 september 2021 op het hoofdkantoor van het ministerie in Suriname.

Volgens minister Emanuël is het de tweede keer dat ze een gevechtswedstrijd heeft gevolgd in haar leven. “Ik was aan het gillen en schoppen in me woonkamer toen je in actie kwam”, vertelde ze aan Wisse. De sportminister zegt verder dat binnen het directoraat Sportzaken er specifiek beleid ontwikkeld wordt om vooral topsporters van dienst te kunnen zijn. Het Instituut Nationale Sportselecties (INS) is een faciliterende dienstverlenende instituut die een pakket aan maatregelen en diensten kan aanbieden om alle topsporters te begeleiden in hun traject, op jacht naar eremetaal op wereldtoernooien. De nadruk hierbij is dat het INS niet alleen sporttechnische assistentie verleend aan topsporters, maar ook alles daaromheen.

Volgens Henk Wisse, vader van de Surinaamse wereldkampioen, wil Team Wisse een sportcentrum opzetten. “Dit centrum zal als doel hebben om nieuwe kickboksers op te vangen en te begeleiden naar het traject waar Donovan nu is,” laat hij op tekenen tijdens het gesprek met minister Emanuël. “Want na zijn carrière wil Donovan nieuwe Surinaamse sporttalenten vormen en begeleiden zodat we als land altijd een goede beurt maken tijdens internationale meetmomenten”. Verder gaf Henk Wisse aan dat er nog een top kick boxer is binnen Team Wisse te weten de 21-jarige Welbert Manuel, maar hij kan de internationale podia niet bezoeken omdat steeds zijn visum door de ambassade afgekeurd wordt en dat zorgt voor een stukje demotivatie.

Tot slot gaf de minister aan dat ze alle knelpunten met betrekking tot visum zal bespreken met haar collegaminister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking. “We moeten als regering zeker beseffen om topsporters en opkomende topsporters te waarderen en tegemoet moeten komen. Als wij dat niet doen hoe verwachten wij van de samenleving om onze sporters te erkennen.” Team Wisse ik kan u verzekeren dat ik alle knelpunten zal bespreken met de president zodat er voor altijd een oplossing komt voor onze Surinaamse Sporters. Aldus minister Emanuël

Donovan Wisse bedankte de bewindsvrouw voor haar gastvrijheid en waardering naar zijn adres. Ik voel me super dat u mij heeft willen ontvangen samen met mijn vader, coach en de heer Eenig. Komende week zal de Surinaamse wereldkampioen een bezoek – gearrangeerd door minister Emanuël – brengen aan de regeringsvergadering.