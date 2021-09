18-jarige aangehouden voor vernielingen aan woning

De politie van het bureau Latour heeft maandag 6 september de 18-jarige verdachte Luciano W. na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Hij wordt ervan verdacht in de avond van zondag 5 september vernielingen te hebben gepleegd aan een woning aan de Khairaliweg, meldt het Korps Politie Suriname.

De benadeelde schakelde de politie in, die bij aankomst Luciano in de boeien sloeg en ter voorgeleiding overbracht naar het politiebureau. Volgens verklaring van de aangeefster was zij op die bewuste zondag avond met haar zoon thuis.

Plotseling zag zij de verdachte die bij haar onbekend is op haar erf. Luciano ging daarbij vreselijk te keer en wilde haar huis binnendringen. Hij trok zodanig aan het dievenijzer dat aan de woning van de vrouw is geplaatst dat het slot kapot ging.

Hierna pakte hij vier stenen en pleegde vernielingen aan de woning meldt de politie.