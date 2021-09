‘President Santokhi moet geen rekenschap geven aan Brunswijk’

[INGEZONDEN] – VHP voorzitter Chan Santokhi, had na de verkiezingen van 2015 en wel op 28 mei 2015, gezegd dat we de VHP klaar moeten stomen voor de verkiezingen van 2020 of eerder. Nu heeft de voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, tevens president van Suriname, op een bijeenkomst van VHP Nederland, het zelfde gezegd, dit keer voor de verkiezingen van 2025 of eerder. Dat is de strategie van de oranje partij.

De VHP voorzitter zei eveneens dat mensen niet snappen waarom hij om 28 zetels vroeg voor de verkiezingen van 2020. Nu begrijpen ze het wel waarom. We gaan u vragen geef ons 28 en meer. Als u van het land een prachtig welvarend land wil maken. Waarom mag de voorzitter van de VHP niet vragen om 28 zetels of meer. Is dat een gevaar of een blok aan het been van de ABOP en andere partijen?

Wil de ABOP en andere partijen bij de volgende verkiezingen op het zelfde aantal zetels blijven steken? Willen ze niet meer zetels behalen? Als ze dat willen moeten ze dan niet meer aan de verkiezingen meedoen. Hoe meer zetels voor de VHP, des te meer de oranje een sterke coalitie kan vormen. De VHP sluit geen enkele partijen en Surinamers uit mits zij gelijk gerichte doelen nastreven als de VHP.

Hoe mooi zou het niet zijn als de VHP alle 51 zetels behaalt, dan weet ik zeker dat er geen verdeeldheid zal zijn in Suriname. De VHP is een multi-etnische partij, de oranje partij is een voorbeeld van eenheid in verscheidenheid, derhalve is er in de partij geen plaats en ruimte voor verdeeldheid. We zijn allemaal Surinamers en we moeten samenwerken en zoals de president het zegt kunnen we dan van Suriname een prachtig en welvarend land maken.

De vice president zei in interview dat hij de president gaat vragen of zijn partij, een sta-in- de- weg is. De opmerkingen en de conclusie van de vice president alsof zijn partij ABOP, een sta-in-de-weg is, getuigt van naïviteit en bekrompenheid. Heeft de president ooit gezegd dat de ABOP een sta-in-de-weg is? Waarom neemt de vice president dan aanstoot aan deze uitspraken?

Wat is er verkeerd aan als de voorzitter van VHP, tevens president van Suriname, zo een uitspraak doet? Derhalve moet de president geen rekenschap geven aan vice president Brunswijk, voor de gedane uitspraken.

Idris Naipal