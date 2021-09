Vijf rovers overvallen leveranciers die uitstappen om te urineren

Vijf rovers hebben donderdag twee mannen aan de Magentakanaalweg beroofd van ongeveer SRD 60 duizend. De slachtoffers waren bezig met het leveren van vlees toen zij werden overvallen. Vermoedelijk zouden zij zijn achtervolgd.

De criminelen stopten bij het voertuig van de slachtoffers. Op dat moment waren beide mannen uitgestapt om te urineren.

De rovers bedreigden de mannen en maakten het geld uit de wagen buit. Zij stapten met het gestolen geld in de gereedstaande wagen waarin zij zijn weggereden.

De politie is nog bezig de verdachten in beeld te brengen. Het kenteken van de auto waarin zij zich verplaatsten, is onbekend.