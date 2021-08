Launch schoolpakkettenproject SOZAVO te Abadoekondre

Het Surinaamse ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft op zaterdag 21 augustus 2021 het schoolpakkettenproject officieel gelanceerd bij het Maria Internaat te Abadoekondre in het district Marowijne. Hierbij waren onder meer aanwezig Vicepresident van de Republiek Suriname Ronny Brunswijk, minister Uraiqit Ramsaran van Sozavo, de Districtscommissaris van Marowijne Zuid-West Olivia Dominie en de directeur van Sociale Zaken (SoZaVo) Melitia Sentelia.

Dit schoolpakkettenproject is een beleidsmaatregel uit het Sociaal vangnet en wel de achtste die wordt uitgevoerd. Het schoolpakkettenproject is bedoeld om de kinderen op verschillende niveaus uit zwakke huishoudens en residentiële opvanginstellingen, de nodige ondersteuning en motivatie te geven om hun uiterste best te doen op school.



Vicepresident Brunswijk benadrukt dat wonen in het internaat niet vreemd voor hem is, daar hij ook in één heeft gewoond in zijn jongere jaren. “Maar door hard te werken en doorzettingsvermogen is alles mogelijk, want jullie zijn de toekomst van morgen!” gaf hij in zijn toespraak aan Minister Ramsaran te kennen.

Zijn departement is belast met het uitvoeren van de 16 maatregelen uit het Sociaal vangnet. Het kan weleens een tijd duren voordat de hulp aankomt bij delen van de samenleving maar, hij verzekert de samenleving dat het wel goed komt.

Directeur Sentelia van SoZaVo onderkent de situatie waarin gezinnen zich bevinden, vooral met het oog op het nieuw schooljaar is het ministerie zich ervan bewust die hulp meer dan ooit aan te bieden.



Ook het kindertehuis Leliëndaal te Commewijne, heeft schoolpakketten gehad van minister Ramsaran. In een later stadium zullen ook andere gebieden en organisaties worden voorzien van deze schoolpakketten.