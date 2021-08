Minister informeert Chinese ambassade en bedrijven over herstelplan

Het Ministerie van Financiën en Planning heeft zaterdag een informatiesessie over het Herstelplan gehouden voor de Chinese ambassade en het Chinese bedrijfsleven in Suriname. Minister Armand Achaibersing was de gastheer van ambassadeur Han Jing en Wang Hailong, voorzitter van de Association of Chinese Enterprises in Suriname (ACES). De ACES is de overkoepelende organisatie van Chinese staatsbedrijven en particulieren in Suriname.

Achaibersing sprak de aanwezigen kort toe voordat Marten Schalkwijk, coördinator van het Herstelplan, een presentatie hield. De minister legde in grote lijnen uit waarom er een Herstelplan nodig is om de financieel-economische situatie van ons land te herstellen.

Hij benadrukte dat er intussen een aantal succesvolle maatregelen zijn doorgevoerd. De minister noemde onder meer de maatregelen die ertoe leidden dat de wisselkoers gestabiliseerd is. “Die maatregelen moesten getroffen worden, anders zouden we op een gegeven moment een wisselkoers krijgen van tussen 40 en 60 SRD voor de US dollar.”

De minister informeerde de aanwezigen ook over de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De minister benadrukte dat vanwege de hoge schuldenlast van Suriname er steun nodig is van het IMF om uit het economische dal te klimmen.

De regering heeft intussen al enkele maanden een Staff-Level Agreement met het fonds en rondt binnenkort de onderhandelingen formeel af. Hierna komt financiële steun in de vorm van een lening van 690 miljoen US dollar tegen een zachte rente vrij. Ondertussen zijn er ook onderhandelingen gaande met binnen- en buitenlandse schuldeisers omtrent schuldherschikking. Suriname zit opgezadeld met een schuldenlast van ruim drie miljard US dollar. Achaibersing benadrukte dat herstructurering van de schulden belangrijk is, zodat Suriname kan investeren in zijn eigen economie.

Schalkwijk ging dieper in op de huidige maatregelen, degene die nog volgen en het effect dat ze zullen hebben op de economie. Hij had het over de houtsector waarin veel Chinese ondernemers zitten. De overheid wil naar een situatie waarbij er ook eindproducten worden geproduceerd voor de export. Minister Achaibersing riep ook de Chinese ondernemers die in die sector actief zijn op, om ook daarbij een bijdrage te leveren.

Ambassadeur Jing is blij met het initiatief van het Ministerie van Financiën en Planning om de Chinese ambassade te informeren over de stand van zaken betreffende het Herstelplan. ACES-voorzitter Wang Hailong zei dat de Surinaamse overheid mag rekenen op de steun van het Chinese bedrijfsleven als het gaat om het succesvol uitvoeren van de maatregelen. ”We hebben vertrouwen dat Suriname een goeie toekomst tegemoet gaat.”