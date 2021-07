Straatverkoop Jodenbreestraat wordt geordend

De ordening van de straatverkoop aan de Jodenbreestraat in Suriname is in proces. De klein entrepreneurs, ook bekend als straatventers langs de weg, hebben uit handen van districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost, vergunningen en badges met duidelijke regels ontvangen.

Dit proces heeft maanden geduurd en kreeg in januari 2021 een formeel karakter toen het Platform Ontwikkeling Jodenbreestraat door de burgervader werd geïnstalleerd. Het platform heeft zich gebogen over de ordening van de Jodenbreestraat en het realiseren van de visie om dit gebied tot ontwikkeling te brengen”. Het geheel past bij de beleidsinzichten van DC Bhola, waarbij economische ontwikkeling, stadsverfraaiing en ordening centraal staan.

In het geval van de Jodenbreestraat staan het bewaren van de rust, orde en hygiëne hoog aangeschreven. Met het verstreken van de vergunningen kunnen de beoogde resultaten optimaal gerealiseerd worden. Het commissariaat c.q. de bestuursambtenaren zullen nu in staat zijn om de situatie bij de Jodenbreestraat beter te controleren en te handhaven. De belangen van de nieuwe groep ondernemers worden met de formele vergunningen ook gewaarborgd.

Afgelopen vrijdag zijn er ruim 30 vergunningen en badges afgegeven aan de belanghebbenden. Hiermee kunnen zij hun goederen legaal aan de man te brengen. Bij de overhandiging van de vergunningen waren naast de DC en ondernemers ook aanwezig, ABOP-parlementariër Edgar Sampie.

De vergunningen zijn geldig voor een periode van 1 jaar en kunnen eventueel verlengd worden op het commissariaat Paramaribo Noord-Oost, mits voldaan is aan de wettelijke verplichtingen.