‘Regering Suriname moet rode loper uitrollen voor buitenlandse bedrijven’

Net als veel collega-economen onderstreept Steven Debipersad het belang van een herstelplan om Suriname uit het financieel-economische dal te helpen. Tegelijk heeft hij één belangrijk advies voor de regering om de economische problemen te verhelpen en te voorkomen dat die in de toekomst terugkeren: open de deuren voor buitenlandse ondernemers. “Het is geen geheim dat we geld nodig hebben. De overheid moet de rode loper uitrollen voor buitenlandse bedrijven zodat die joint ventures kunnen aangaan met lokale ondernemers”, adviseert Debipersad. “Die approach is beter dan geld lenen om weer te investeren.”

Debipersad, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), ziet veel voordelen in het aangaan van samenwerkingen met buitenlandse ondernemers. “We produceren niet veel als land, zelfs minder dan landen in regio en het is alleen maar erger geworden door de pandemie. Om uit dat dal te komen, hebben we niet alleen eigen bedrijven nodig, maar ook bedrijven uit het buitenland zoals Europa en de VS. Door het opzetten van joint ventures met deze bedrijven kunnen we de gecombineerde productie omhoogduwen, zodat we daardoor ook een extra afzetmarkt hebben.”

Door samenwerkingen aan te gaan met ondernemers uit het buitenland, zal de productiestructuur in Suriname groeien. “Je creëert werkgelegenheid, maar ook de extra kennis blijft in ons land. Surinaamse ondernemers kunnen dan verder produceren, wat weer leidt tot export.” Ook moeten oude projecten die gericht zijn op het stimuleren van productie en export, uit de kast gehaald worden. “Dwars door de hele economie zijn er kansen. De regering moet die plannen afstoffen en kijken wat ze dit jaar al kan uitvoeren.”

Debipersad beseft dat het in de komende periode op financieel vlak een enorme uitdaging wordt voor de regering. Er is een groot begrotingstekort waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Hij is in ieder geval geen voorstander van monetaire financiering zoals in het verleden geschiedde. “Want onze munt verliest daardoor zijn waarde.”

Volgens de econoom zal de regering toch wel moeten lenen, maar het geld mag niet verspild worden. “Voorheen werd geld geleend voor het betalen van salarissen van ambtenaren. Dat soort dingen zijn funest voor de economie. Het geld dat deze regering gaat lenen, moet niet consumptief aangewend worden, maar moet geïnvesteerd worden in productie voor export zodat we weer geld kunnen verdienen om onder andere onze schulden af te lossen.”

Debipersad pleit ook voor een goede communicatie van de overheid naar de samenleving toe. “Het Herstelplan is er, omdat we in een behoorlijk groot probleem zijn. We leven in een crisissituatie en dat moet verholpen worden. Er zullen maatregelen komen waarbij gevraagd zal worden dat men iets meer inlevert, maar de overheid moet goed met de samenleving communiceren over wat er gaat komen en de minder draagkrachtigen ook zoveel mogelijk compenseren.”